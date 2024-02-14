Зеленський призначив Мойсюка спецуповноваженим з безпекових гарантій [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський створив нову посаду спеціального уповноваженого президента з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.
"Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони. Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності.
Вже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди - амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше", - розповів Зеленський.
На сайті Офісу президента опублікований указ про призначення Євгена Мойсюка Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони Українина цю посаду.
Генерал-лейтенант Євген Мойсюк - колишній заступник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У 2019-2021 роках Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, до того був заступником командувача ДШВ.
У бордовому береті - Євген Мойсюк
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