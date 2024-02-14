Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) продовжила заборону на участь у змаганнях під егідою організації для збірних росії та Білорусі на сезон-2024/25. Про це повідомляється на сайті федерації.

Рада IIHF розглянула поточні ризики безпеки, пов'язані з реінтеграцією національних і клубних команд росії та Білорусі у змагання. На основі ретельного аналізу рада дійшла висновку, що повернення збірних росії та Білорусі до змагань IIHF поки небезпечне, тому ці збірні не братимуть участі у сезоні-2024/25.

Рішення про продовження заборони на участь у змаганнях для російських та білоруських хокеїстів ухвалили на засіданні ради IIHF, яке проходило 12-13 лютого. Усунення збірної Білорусі також поширюється на фінальний олімпійський кваліфікаційний раунд, що відбудеться у серпні.

Збірну країни-агресора та її міньйона Білорусь відсторонили від участі у турнірах IIHF з лютому 2022 року після початку збройного вторгнення в Укарїну.

У жовтні 2023 року федерація хокею опублікувала попередню програму групових етапів зимових Олімпійських ігор 2026 року, в якій російську збірну визначили в групу C з позначкою "теоретична позиція посіву у разі ухвалення рішення про повернення команди до програми чемпіонату".

Нагадаємо, у травні збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею, а на початку 2024-го збірна США виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею.