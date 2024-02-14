Туман і дощ зі снігом: погода в Україні на 14 лютого [ Редагувати ]
На тлі високих "плюсів", як для лютого 2024, сьогодні в Україні буде туманно та дощово. Хоча подекуди, враховуючи неоднорідність температури, не виключається і дощ зі снігом.
"Невеликий дощ, в західних областях місцями з мокрим снігом; вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, за даними синоптиків, у центральних, південних та східних областях вранці місцями туман, а вітер буде північно-західний, на Лівобережжі - східний, 7-12 м/с.
"Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби 1-6° тепла, вдень на Закарпатті до 9° тепла; на решті території вдень 7-12° тепла", - додали в "Укргідрометцентрі".
В Карпатах вдень без опадів, температура вдень 0-5° морозу.
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