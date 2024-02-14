Російське Міноборони заявило про атаку "українських" безпілотників. У деяких регіонах працювала ППО.

Про це повідомляється в Telegram-каналі РИА Новости та сторінкі губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкого у соціальній мережі VK.

За словами джерела в Міноборони РФ, всього над територією Росії нібито перехоплено та знищено дев'ять "українських" безпілотників.

"Дев'ять безпілотників перехоплено та знищено вночі: двох над Білгородською, один над Воронезькою областями та шість над Чорним морем, повідомили в МО РФ", - написали російські ЗМІ.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про нібито роботу ППО та одну поранену жінку.

"Вночі у Білгороді, Білгородському районі та Валуйському окрузі оголошувалась ракетна небезпека. Спрацювала наша система ППО. На жаль, одна жінка у Валуйському окрузі отримала поранення і була доставлена до обласної лікарні. Зараз їй надається вся необхідна медична допомога", - написав Гладков.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв на ситуацію не відреагував.