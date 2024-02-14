Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність збільшити оборонне виробництво НАТО та забезпечення довгострокової підтримки України.

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане наголосив, що альянсу потрібно пожвавити оборонну промисловість.

"Через два роки після початку агресивної війни Росії проти України абсолютно необхідно як для України, так і для євроатлантичної безпеки збільшити наше оборонне виробництво та оновити нашу оборонну промисловість", - сказав заступник генсека.

Він також додав, що з липня минулого року Агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) погодило контракти приблизно на 10 мільярдів доларів, у тому числі на ракети Patriot та 155-міліметрові снаряди.

"У союзників єдиний набір сил. Тому нам необхідно забезпечити взаємодоповнюючий підхід до питань оборонно-промислового комплексу, який поважає компетенції НАТО, наприклад, у сфері встановлення стандартів і не створює бар'єрів між союзниками", - сказав Джоане.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "на певному етапі" хоче запросити Україну стати повноцінним членом НАТО