США передали Україні партію техніки для розмінування [ Редагувати ]
Сполучені Штати передали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни.
Про це повідомляє в Twitter посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні посла США в Україні.
Зазначається, що передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп для розмінування, щоб прискорити відновлення деокупованих регіонів.
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