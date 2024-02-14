У Селидовому Донецької області внаслідок обстрілів російських військ у ніч проти середи, 14 лютого, загинули троє людей. Щонайменше 12 дістали поранення.

Про це повідомила Селидівська міська рада.

Там заявили, що внаслідок удару загинула одна дитина, ще чотири були поранені.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв про атаку РФ на цивільну інфраструктуру, зокрема один із корпусів лікарні міста та п’ятиповерхівку. За його словами, 12 квартир повністю зруйновані.

За даними міськради, пошкоджено дев’ять багатоквартирних житлових будинків.

Влада планує перевезти з лікарні до медзакладів Покровська і Мирнограда близько 100 пацієнтів.