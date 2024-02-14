Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви - Сирський [ Редагувати ]
Для оборони Авдіївки та Куп'янська залучать резерви. Також на цих напрямках проведуть перегрупування військ і сил, щоб зупинити наступ ворога.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.
Відповідне рішення було ухвалене після візиту нового головнокомандувача та міністра оборони Рустема Умєрова на Авдіївський та Куп'янський напрямки.
Сирський зазначив, що для зниження наступального потенціалу окупантів буде проведено перегрупування українських військ та будуть залучені резерви.
"За результатами роботи ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів, бойових систем, вогневої підтримки та перегрупування військ і сил на цих напрямках, а також локалізації ворожих сил задля зниження його наступального потенціалу", - повідомив він.
Сирський також обговорив з командирами питання бойового забезпечення підрозділів.
"З огляду на швидку зміну обстановки на полі бою, делегував командирам повноваження самостійно приймати відповідні невідкладні рішення задля збереження життя особового складу", - заявив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що окупанти на Авдіївському та Куп'янському напрямках нарощують свої зусилля, кидаючи на "м'ясні штурми" десятки та сотні солдат, обстрілюють прифронтові території. Водночас Сили оборони завдають ворогу втрат. Тільки на Авдіївському напрямку минулої доби українські захисники відбили 29 атак російських окупантів.
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