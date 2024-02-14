Україна знищила російський великий десантний корабель"Цезар Куніков" [ Редагувати ]
У Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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