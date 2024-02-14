Обстріл Києва 7 лютого: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Число жертв ворожої атаки на Київ 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла одна із постраждалих.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
"У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі", - розповів він.
Як додав мер столиці, вона перебувала у вкрай тяжкому стані.
"Лікарі тиждень боролися за життя жінки", - констатував Кличко.
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