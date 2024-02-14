В Маріуполі вночі працювала ППО окупантів: що відомо [ Редагувати ]
У ніч на середу, 14 лютого, в Маріуполі знову було "гучно". У окупантів працювала система протиповітряної оборони.
Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"В Маріуполі в проміжок часу з 00:00 до 01:00 в полях на північний схід (Лівобережний район) неодноразово спрацьовувала ворожа система ППО. Предбавовна для Ростову триває", - констатував він.
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