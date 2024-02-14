Фото: у Маріуполі в ніч проти 14 лютого працювала ППО окупантів

У ніч на середу, 14 лютого, в Маріуполі знову було "гучно". У окупантів працювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі в проміжок часу з 00:00 до 01:00 в полях на північний схід (Лівобережний район) неодноразово спрацьовувала ворожа система ППО. Предбавовна для Ростову триває", - констатував він.