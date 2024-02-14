Україна не проти додаткових перевірок зерна в Польщі, що прямує транзитом в інші країни.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі телемарафону.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - заявив він.

За словами міністра, через Польщу експортується невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів віддають перевагу експорту через "зернові коридори" вже декілька місяців поспіль.

Сольський додав, шо українська сторона веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням зерна.

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", - заявив він.

Як зазначалося раніше, Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно. Однак він також зауважив, що реакція України на цей інцидент була перебільшеною.