Сольський заявив, що Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі [ Редагувати ]
Україна не проти додаткових перевірок зерна в Польщі, що прямує транзитом в інші країни.
Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі телемарафону.
"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - заявив він.
За словами міністра, через Польщу експортується невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів віддають перевагу експорту через "зернові коридори" вже декілька місяців поспіль.
Сольський додав, шо українська сторона веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням зерна.
"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", - заявив він.
Як зазначалося раніше, Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно. Однак він також зауважив, що реакція України на цей інцидент була перебільшеною.
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