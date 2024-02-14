У вівторок, 13 лютого, в столиці України взимку відзначилася неймовірно м'яка погода з середньодобовою температурою повітря, яка перевищила всі попередні спостереження для цього дня і досягла позначки 6,5 градусів тепла.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії.

Попередній рекордний показник 1995 року перевищений на 0,3 градусів, а кліматична норма - на 9,4 градусів.

"За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 15 лютого в Україні очікується похолодання через арктичне повітря з півночі та північного сходу. На певних територіях передбачаються нічні морози від 10 до 15 градусів.