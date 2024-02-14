На гірській місцевості на території Румунії виявили тіло українця, який вирішив перетнути кордон зі своєю країною. Він загубився під час подорожі разом із ще двома спіткалими його чоловіками. Про це повідомляється Державною прикордонною службою України та Службою порятунку Румунії.

Учора ввечері військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Богдан" Мукачівського прикордонного загону отримали інформацію про те, що на гарячу лінію служби порятунку Румунії надійшло повідомлення про втрату орієнтування у горах одним громадянином України.

Як уточнили в румунській службі порятунку, дзвінок на номер "112" надійшов від дружини 22-річного хлопця, який загубився у горах.

Вчора вранці він пішов з дому і сказав дружині, що за будь-яку ціну спробує дістатися Румунії. Незабаром з ним зв'язатися не вдалося через відсутність зв'язку, а останнє повідомлення від нього надійшло дружині 3 години тому, судячи з усього, вже в Румунії, неподалік прикордонної зони з Україною.

По обидва боки кордону українські та румунські прикордонники розпочали пошуки, проте, через сходження лавини жодних слідів перебування у горах людей не виявили.

Сьогодні близько 4 години ранку румунські прикордонники затримали двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Затриманими виявились громадяни України. Вони повідомили, що разом із ними був ще один чоловік, який зник з їхнього поля зору.

Близько 8:00 години ранку румунські прикордонники повідомили, що виявили тіло громадянина України без ознак життя.

Раніше ми писали про те, що чоловік отримав 18 повісток і укникнув мобілізації.