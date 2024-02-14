У Херсоні 14 лютого рух тролейбусів було тимчасово припинено через нічні обстріли. Згідно з повідомленням начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка у Telegram, передбачається відновлення руху електротранспорту вже сьогодні.

Зазначається, що компанія "Херсонобленерго" здійснює аварійно-відновлювальні заходи для усунення наслідків нічних обстрілів ворожих сил.

Через це у місті було знеструмлено контактні тролейбусні лінії і припинено рух електротранспорту. Роботи триватимуть з 9:00 до 14:00 сьогодні, 14 лютого.

Херсонська ОВА повідомила, що окупанти вночі обстріляли житлові квартали Херсона. На місцях влучань були пожежа та значні руйнування.

Раніше російська армія 13 лютого 2024 року атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус.