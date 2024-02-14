На територіальних водах навколо Криму зафіксоване знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков". Цей інцидент свідчить про те, що Україна не терпить порушення своїх територіальних вод і виступає проти незаконних дій потенційних загроз. Про це повідомив командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

Новий командувач наголосив, що головна ціль та основна задача Сил оборони України - повне відновлення територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Знищення Збройними силами України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони російського ВДК "Цезар Куніков" - чергове підтвердження того, що ворог не може безкарно ходити українськими територіальними водами.

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.