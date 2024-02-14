Під обстрілами на межі можливого: ФРІДА з місією у прифронтовому Сіверську [ Редагувати ]
Без зв'язку, понівечене окупантами, у воронках від російських ракет та під постійними обстрілами. Сіверськ Бахмутського району - найгарячіша точка українського сходу. ФРІДА перша та єдина організація, яка працює у Сіверську бахмутського району Донецької області, щоб обсіпчити людей усім необхідним та надати медичну допомогу. Під постійними обстрілами у польових умовах лікарі українсько-ізраїльської організації ФРІДА розгорнули мобільний госпіталь.
Про тишу місцеві - не пам'ятають вже давно. Проте, життя у місті не припиняється ні на мить. Внаслідок дій окупантів пошкоджено понад 80 відсотків інфраструктури. Та попри це сьогодні у територіальній громаді міста Сіверськ проживає 1200 людей. Дітей евакуювали ще півроку тому, мешканці ж похилого віку через постійні ворожі атаки вимушені жити фактично під землею - у підвалах та сховищах.
Лікарів у місті немає. Доставляти медикаменти змоги не має. На все місто, для тяжкохворих та навіть постраждалих працює лише одна лікар - стоматолог - вона раз на тиждень приїздить до Сіверську з Краматорська.
З початку повномасштабного вторгнення - лікарі організації "ФРІДА" надали допомогу в 10 областях України, на фронтових, прифронтових та деокупованих територіях України.
Українсько - Ізраїльська місія медичних волонтерів "ФРІДА" командою з професійних лікарів провели прийом та надали допомогу жителям прифронтового Сіверська.
Дістатись до місця призначення, можна лише на броньованих автівках. Через логістичні складнощі та попри погані умови, відрізки доріг у 60-70 кілометрів, де відсутнє дорожнє покриття, займають понад 3 години. Проте, така погода стає на заваді ворожим дронам - вони, в свою, чергу не літають в сніг.
Попри те що, військова адміністрація дозволила приймати не більше 30 людей на день. Лікарі ФРІДИ - офтальмолог, терапевт-кардіолог, гінеколог, хірург-онколог, УЗД спеціаліст, отоларинголог, невролог, хірург-уролог - в польових умовах розгорнули мобільний шпиталь у підвалі місцевої лікарні під безперервними обстрілами, оглянули та надали допомогу жителям міста.
Місце, де волонтери мали змогу розгорнути свій пункт та працювати попри всі умови - знаходиться в 5 кілометрах від лінії фронту. Місто позбавлене допомоги, волонтерів, та медичної допомоги. Лінія фронту постійно змінюється. Місто буквально відрізане. Це вже вчетверте, коли команда ФРІДИ приїжджає до Сіверська. Зі спостережень: коли вперше волонтери були у місті, біля лікарні було 3 могили, де поховані лікарі, які загинули внаслідок ворожих обстрілів, то на момент цього приїзду через 9 місяців біля лікарні - вже майже два десятки тих, кого забрала російсько -українська війна.
Як відзначають самі волонтери - війна часто забирає "життя" з очей людей, які живуть у прифронтових міст.
Враженнями поділилась і керівник місії лікар Владислава Романюк:
Ви просто не уявляєте, скільки життя в їхніх очах Ми просто звикли, що люди на таких територіях живуть лише базовими потребами. Вони спустошені і майже не зацікавленні у спілкуванні, контактах та чомусь другорядному. Тут же все діаметрально протилежно, тут життя б’є ключем, єдине, що відрізняє цих людей від людей з інших міст, де значно спокійніше - те, що вони майже всі живуть у підвалах. Але навіть цього разу, коли їх повідомили, що ми прийдемо, попри те, що в 10 метрах від лікарні працювали ГРАДи - навіть бабулічкі які вже у віці, перед тим як зайти до нас на консультацію - користувались парфумами та одягали свої найкращі хустки.
"Повертатись з прифронтової території теж виявилось задачею з зірочкою - дорога була буквально вкрита льодом, з погодними умовами не могла впоратись навіть найсуворіша броньована техніка", - каже він.
На сьогодні ФРІДА - єдина медична волонтерська організація, що під час бойових дій перебувала з місією у Сіверську. Сьогодні місто поділене на дві частини, де одна не може комунікувати з іншою. Через нестабільну ситуацію та постійні обстріли ФРІДІ вдалось побувати лише в одній частині міста, однак, організація вже веде переговори з військовою адміністрацією - про наступний візит до другої частини міста. Планують привезти ще більше медикаментів та теплого одягу. У ФРІДІ запевняють і - не мають права залишити когось без уваги, а це майже півтори тисячі людей постраждалих від війни.
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