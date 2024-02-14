росія розпочала інформаційно-психологічну спецоперацію, поширюючи інформацію про вигадану загибель українських військових на полігоні під Селидовим на Донеччині 13 лютого. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, росіяни розпочали розповсюджувати інформацію про ураження ракетами "полігону" з бійцями 3 окремої штурмової бригади. Крім того, кремлівська пропаганда вигадала цифри про "сотні загиблих".

Мовляв, ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ. Зараз вже можна стверджувати напевно, що ця російська брехня випередила основні ракетні удари по Селидовому і околицях. Через бардак іпсшний "постріл" був передчасним і виявився холостим. російський віз підчепили попереду коняки.

Натомість, у зоні відповідальності угруповання ОСУВ "Таврія" "таких втрат, такої події районі Селидового не було взагалі".

Та й якщо подумати. Який "полігон" за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає і бути не може. Як і немає в районі Селидового тих військових частин, про які бреше московська пропаганда.

Раніше ми писали про те, як у ніч на 12 лютого російські загарбники обстріляли Селидове в Донецькій області. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких - двоє дітей.