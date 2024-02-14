Цієї ночі війська російської федерації здійснили чотири ракетні удари по місту Селидове в Донецькій області. Окупанти, використовуючи точні удари, спричинили руйнування корпусу лікарні та також пошкодили п'ятиповерховий будинок. Серед загиблих внаслідок атаки є дитина та вагітна жінка, а понад десяток людей отримали поранення.

У Нацполіції, МВС, ДСНС, та Офісі генпрокурора показали, який вигляд має Селидове після пекельної ночі.

Станом на цю мить відомо про 3 загиблих (серед них дитина та вагітна жінка) та ще 12 - поранених (з них 4 дитини).

Пряме влучання в лікарню

Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

По лікарні росіяни поцілили двома ракетами. Окупанти вбили трьох пацієнтів - 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має виповнитися шість місяців.

Удар по п'ятиповерхівці

За годину до удару по лікарні путінські війська ударили по п'ятиповерхівці - 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Внаслідок чого отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей - 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, рятувальники.

Крім того, в місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.

Чим били?

За попередньою інформацією, росіяни били ракетами "Іскандер-М" і С-300.

Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів - важкі.

Правоохоронці вже порушили справу за ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Раніше ми писали про те, що росія розпочала інформаційно-психологічну спецоперацію, поширюючи інформацію про вигадану загибель українських військових на полігоні під Селидовим на Донеччині 13 лютого.