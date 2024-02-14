Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону повідомив, що попри те, що в Авдіївці Донецької області вже кілька днів тривають вуличні бої, українські військові подбали про запасні шляхи постачання в місто. Це на випадок, якщо ворог зможе перерізати основний логістичний шлях.

Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення є динамічною і може змінюватися буквально щогодини. Наші війська докладають всіх можливих зусиль, щоб утримати визначені позиції. На той випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана противником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання.

За словами спікера, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, тому обстановка диктує певну зміну тактики, хоча "ситуація є динамічною, напруженою, але контрольованою".

Ворог потроху в деякі дні включає бронєгрупи, в деякі дні він працює малими штурмовими групами. Наприклад, за вчора на одному з відрізків на Авдіївському напрямку ворог застосовував штурмові малі піхотні групи одразу з 5-6 бригад. Це свідчить про інтенсивність боїв, що ведуться.

Лиховій констатував, що рф зосередила на Авдіївському напрямку близько 50 тисяч особового складу.

Загальні втрати росіян минулої доби на Таврійському напрямку в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.

Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

Зазначимо, що загалом втрати росії у війні в Україні на ранок середи, 14 лютого, склали 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 398 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 39 дронів, 39 ББМ та 66 артсистем.

Раніше ми писали про те, що росія розпочала інформаційно-психологічну спецоперацію, поширюючи інформацію про вигадану загибель українських військових на полігоні під Селидовим на Донеччині 13 лютого.