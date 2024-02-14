У середу, 14 лютого, російські окупанти визнали факт того, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" зазнав потоплення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

Цю інформацію підтверджують перехоплені радіопереговори російських сил.

Розвідці вдалося перехопити розмов росіян з місця знищення корабля. Один з окупантів передає, що "спостерігає уламки та маслянисту пляму".

ГУР зазначає, що огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 окупантів. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26.

Як повідомила розвідка, "Цезар Куніков" упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, (так званого "сліпа"), з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою. За попередньою оцінкою осадки корабля, під час затоплення він був завантажений.

Цей інцидент свідчить про те, що Україна не терпить порушення своїх територіальних вод і виступає проти незаконних дій потенційних загроз. Так відрегулювали в ЗСУ.