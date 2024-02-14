СБУ затримала 5 проросійських агітаторів [ Редагувати ]
Служба безпеки України (СБУ) викрила ще п'ятьох проросійських агітаторів, які виправдовували російську агресію, закликали до захоплення Києва, а також розпалювали міжнаціональну ненависть в країні.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Служби безпеки України.
Київ
Припинено протиправну діяльність столичного блогера, який публічно принижував гідність однієї з національних спільнот та заперечував збройну агресію росії проти України.
Блогер записував провокативні стріми на території історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", а потім викладав їх у власних сторінках Facebook, Instagram та Youtube.
Житомирська область
Викрито активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Затриманими виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні.
Наприклад, збройну агресію росії вони називали "громадянським конфліктом". Для поширення ворожої пропаганди вони проводили так звані "семінари", а потім викладали відео у соціальні мережі.
Запорізька область
Викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному Telegram-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.
Черкаси
Винесено вирок агітаторці, яка публічно закликала до захоплення державної влади й військового перевороту в Україні.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Раніше ми писали про те, що Служба безпеки затримала злочинне угруповання, яке тероризувало і намагалось тримати в страху мешканців Запоріжжя. Серед потерпілих були родичі загиблих українських воїнів.
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