У Кривому Розі чоловік отримав повістку та місяць ховався від ТЦК: як його покарали [ Редагувати ]
У Кривому Розі суд виніс вирок щодо чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від служби, призначивши йому тримісячний строк позбавлення волі.
Рішення Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області вказує на те, що 8 серпня 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому вручили повістку з вимогою 10 серпня прибути на військову службу під час мобілізації.
Водночас чоловік ухилився від призову, а саме на місяць втік, щоб працівники ТЦК його не мобілізували. Під час судового засідання він визнав провину і розкаявся.
В результаті суд визнав підозрюваного винним за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України. Його засудили до трьох років позбавлення волі, але реальний термін замінили на рік умовного.
Раніше ми писали про те, як чоловік отримав 18 повісток і уникнув мобілізації.
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