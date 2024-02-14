У Кривому Розі суд виніс вирок щодо чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від служби, призначивши йому тримісячний строк позбавлення волі.

Рішення Інгулецького районного суду міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області вказує на те, що 8 серпня 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до військової служби. Йому вручили повістку з вимогою 10 серпня прибути на військову службу під час мобілізації.

Водночас чоловік ухилився від призову, а саме на місяць втік, щоб працівники ТЦК його не мобілізували. Під час судового засідання він визнав провину і розкаявся.

В результаті суд визнав підозрюваного винним за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України. Його засудили до трьох років позбавлення волі, але реальний термін замінили на рік умовного.

Раніше ми писали про те, як чоловік отримав 18 повісток і уникнув мобілізації.