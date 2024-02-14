Окупанти вдарили по Миколаївці балістикою: є жертви [ Редагувати ]
У середу, 14 лютого, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів про те, що російські військові вдарили по Миколаївці в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загинули дві жінки.
Місто потрапило під обстріл близько 14-ї години - у зоні ураження опинилася житлова забудова.
Зазначається, що наразі відомо про двох загиблих жінок - 62 і 74 років. Крім того, одна людина дістала поранення.
Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
Також в ефірі національного телемарафону очільник області повідомив, що ворог бив балістикою.
Раніше російська армія 13 лютого 2024 року атакувала житлові квартали Херсона.
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