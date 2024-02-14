Національний банк України до Дня Святого Валентина ввів в обіг нову пам'ятну монету "Кохання". Про це повідомила пресслужба регулятора.

Пам’ятна монета "Кохання" виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень. Тираж монети - до 50 000 штук. Ціна у сувенірній упаковці - 159 грн.

На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки - це слова "кохання", написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів.



На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.

Нагадаємо, "Подробиці" склали список 10-ти найкращих романтичних комедій до Дня Святого Валентина.