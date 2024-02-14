У Чернігові ввечері 13 лютого в салоні автомобіля вибухнула граната, внаслідок чого загигнули чоловік і жінка. Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Близько 19-ї години вечора до поліції надійшла інформація про вибух в легковому автомобілі в одному з мікрорайонів міста Чернігів. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей в автівці - чоловік та жінка. Їх госпіталізували.

Згодом чоловік та жінка, які перебували в автомобілі, сьогодні померли в лікарні. Вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля.

Вибух в автомобілі в Чернігові розслідуються в рамках провадження за частиною 3 статті 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

За даними ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, в автомобілі Land Rover вибухнула граната німецького виробництва DM51. Водій був військовим.

За попередніми даними, вибух стався через неакуратне поводження з боєприпасом.