Сирський, Умєров і Буданов беруть участь в онлайн-засіданні "Рамштайну" [ Редагувати ]
Розпочалося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" - цього разу воно відбувається онлайн. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн в якості Головнокомандувача ЗСУ.
Разом з Головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу. Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб.
Очікуйте на гарні новини", - написав глава Міноборони.
Нагадаємо, що попередній головнокоманджувач ЗСУ Валерій Залужний брав участь у "Рамштайні" двічі: вперше у листопаді 2023 року та вдруге у січні 2024-го.
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