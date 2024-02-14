Розпочалося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" - цього разу воно відбувається онлайн. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Представлю нашим партнерам генерал-полковника Олександра Сирського - для нього це перша зустріч у форматі Рамштайн в якості Головнокомандувача ЗСУ.



Разом з Головнокомандувачем Сирським і начальником ГУР Будановим налаштовані на результативну роботу. Сфокусуємося на нарощуванні оборонного виробництва, дронах і технологіях, а також підготовці як до довготермінових викликів, так і вирішенні нагальних потреб.



Очікуйте на гарні новини", - написав глава Міноборони.

Нагадаємо, що попередній головнокоманджувач ЗСУ Валерій Залужний брав участь у "Рамштайні" двічі: вперше у листопаді 2023 року та вдруге у січні 2024-го.