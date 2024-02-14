Відмова від куріння знижує смертність та захворюваність. Однак ступінь та швидкість, з якою припинення куріння знижує рівень смертності від захворювань, пов'язаних з курінням, залишаються невизначеними. Цей аспект вирішили дослідити вчені з Канади та Норвегії. Їхнє дослідження опублікували в журналі NEJM Evidence.

У курців коефіцієнт ризику смерті є вищим, ніж у тих, хто ніколи не курив (2,8 для жінок, 2,7 для чоловіків). Середня тривалість життя у віці від 40 до 79 років була на 12 і 13 років менша у жінок і чоловіків, які палять, ніж у тих, хто ніколи не курив.

Відношення ризиків, які порівнюють нинішніх і колишніх курців з тими, хто ніколи не курив, через причини смерті та стать

У колишніх курців коефіцієнт ризику був нижчим (1,3 як у жінок, так і у чоловіків). Короткочасне припинення куріння на термін менше 3 років було пов'язане з нижчим надлишковим ризиком - 95% у жінок та 90% у чоловіків молодше 40 років.

Помітні позитивні тенденції також спостерігалися у жінок та чоловіків віком від 40 до 49 років (81% та 61% відповідно) та від 50 до 59 років (63% та 54% відповідно).

Смертність від усіх причин серед колишніх курців, які кинули курити менше 3 років, у порівнянні з курцями

Припинення куріння у будь-якому віці було пов'язане з більшою тривалістю життя, особливо припинення куріння до 40 років.

Серед усіх вікових груп, у порівнянні з курцями, припинення куріння менш ніж на 3 роки потенційно запобігало 5 втраченим рокам життя, а припинення на 10 або більше років запобігало близько 10 втраченим рокам життя, забезпечуючи тривалість життя, аналогічне тим, які ніколи не курили.

Різниця в надмірному ризику смерті після припинення куріння (менше 3 років, 3-9 років і більше 10 років) порівняно з курцями і тими, хто ніколи не курив, за загальною смертністю

Висновки вчених

Відмова від куріння у будь-якому віці, але особливо у молоді роки, пов'язана з нижчим рівнем смертності в цілому, а також від судинних, респіраторних та неопластичних захворювань. Корисний ефект був очевидний вже через 3 роки після припинення куріння.

Припинення куріння до 40 років запобігає 90% ризику смертності, пов'язаної з курінням, порівняно з курцями.

Очікувана тривалість життя у віці від 40 до 79 років залежно від тривалості відмови від куріння

У будь-якому віці вчені спостерігали найвищі коефіцієнти ризику для щодо смертності від респіраторних захворювань (жінки - 7,6; чоловіки - 6,3), за якими слідують судинні захворювання (жінки - 3,1; чоловіки - 2,9) та рак (жінки - 2,8; чоловіки – 2,9).

Респіраторні захворювання показали найвищі коефіцієнти ризику для колишніх курців, а судинні захворювання найнижчі (1,9 і 1,2 відповідно для кожної статі).

Виживання у віці 40-79 років при відмові від куріння у різному віці порівняно з тими, хто ніколи не курив, і курцями

"Кумулятивне виживання" у віці від 40 до 79 років серед тих, хто ніколи не курив і нині курить, становить 83% проти 59% у чоловіків з різницею у 24%, і 87% проти 67% у жінок з розривом у 20%.

Ці ризики смертності співвідносні з 12 і 13 років потенційного життя, втраченими курцями жіночої та чоловічої статі.

Серед курців різного віку припинення куріння на 10 і більше років призводило до виживання, порівнянного з аналогічним у тих, хто ніколи не курив, економлячи майже 10 років життя.

Припинення куріння на 10 років і більше призвело до поліпшення виживання на 8-15 років, залежно від основних категорій захворювань та статі.

Припинення куріння менш ніж за 3 роки потенційно запобігло втраті близько 5 років життя, втрачених через куріння.

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