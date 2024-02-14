Російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку в селищі Великий Бурлук на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Влучив у 2-поверховий житловий будинок та ще один поряд із ним.

За даними МВС України, загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення. Під завалами можуть перебувати четверо людей.

Пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8. Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі.

Очільник Харківщини повідомив, що з-під завалів витягли жінку, триває рятувальна операція.