Міжнародний інноваційний фінтех-проєкт ZEN.COM запустив нову послугу - перекази польських злотих (PLN) в Україну через PrivatMoney з комісією 1%. Вже з 13 лютого 2024 року ці перекази доступні всім користувачам мобільного додатку ZEN.COM

Таке рішення стало відповіддю на потребу людей, які перебувають в Польщі, підтримати своїх рідних в Україні.

Чому вигідно переказувати польські злоті через ZEN.COM

Серед основних переваг нової послуги:

Мінімальна комісія за переказ - тільки 1%. Це новий стандарт доступних транскордонних фінансових операцій, впроваджений ZEN.COM та PrivatMoney. В такий спосіб користувачі можуть заощаджувати власні кошти та не переплачувати за послуги банків чи платіжних систем.

Простота процедури - для відправки грошей достатньо вказати ім'я одержувача, номер картки або IBAN рахунку.

Швидкість - відправлені кошти зараховуються миттєво. У ПриватБанку їх можна отримати, як у гривні, так і в польських злотих. Гроші також можна отримати і на рахунки та картки інших українських банків. У цьому випадку буде проведено обмін PLN в UAH за картковим курсом ПриватБанку.

Доступність - нова послуга підтверджує прагнення ZEN.COM до інклюзивності та дає можливість усім, хто проживає або працює в Польщі підтримати близьких в Україні.

Комерційний директор ZEN.COM Міхал Богуславський упевнений, що таке партнерство з ПриватБанком у сфері грошових переказів польських злотих - це важливий етап місії фінтех-проєкту в реалізації сучасних фінансових операцій, які орієнтовані на користувача.

Він додав, що компанія пишається тим, що може запропонувати своїм клієнтам швидкий, економічно вигідний і безпечний спосіб підтримки близьких в Україні. А впровадження нової послуги тільки підтверджує прагнення ZEN.COM зробити міжнародні перекази більш зрозумілими і доступними.

Перекази PLN стали наступним кроком після реалізації таких ініціатив ZEN.COM, як миттєві перекази на картки Visa. Таке рішення ще раз підтверджує прагнення компанії йти в ногу з технологічним процесом, постійно розширюючи набір фінансових продуктів і використовуючи стратегічну співпрацю.

ZEN.COM зосереджується на наданні зручних інноваційних послуг, ZEN.COM і таки чином змінює концепцію транскордонних фіноперацій. Зробити систему більш досконалою та дбати про безперебійні й безпечні транзакції допомагають відгуки користувачів мобільного застосунку ZEN.COM.

За словами Ольги Акопян, керівника з розвитку бізнесу в Україні компанії ZEN.COM, мета сервісу - зосередити послуги навколо досвіду клієнтів, щоб зробити кожну взаємодію з ZEN.COM простою та ефективною.

Клієнтоорієнтований розвиток і турбота про користувачів - основні риси, які відрізняють ZEN.COM від інших проєктів, що надають фінансові послуги.