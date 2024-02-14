Українська важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи у вазі до 59 кг.

На континентальній першості у Софії (Болгарія) 22-річна спортсменка з Харкова здобула три "золота": у ривку (105 кг), у поштовху (125 кг) та у сумі двоборства (230 кг).

Загалом на Євро-2024 Україна вже має вже чотири медалі - три "золота" і одне "срібло".

Нагадаємо, напередодні Павло Заліпський став срібним призером у ривку у ваговій категорії до 61 кг.

Змагання в Софії триватимуть до 20 лютого.

Нагадаємо, що Каміла Конотоп - бронзова призерка чемпіонату світу 2022 року в ривку.