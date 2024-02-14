Олена Зеленська відвідала з Віктором Ляшком Тернопільську область: презентували посібник з безбарʼєрності [ Редагувати ]
У середу, 14 лютого, перша леді Олена Зеленська розпочала візит до Тернопільської області, присвячений упровадженню безбар’єрності на місцевому рівні.
Вона разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідала Тернопільську обласну клінічну психоневрологічну лікарню.
Про це йдеться у повідомленні першої леді у Telegram.
"Доступність простору тут – життєва необхідність для пацієнтів, які відновлюються після інсультів і важких травм. Тож у лікарні презентували посібник з безбар’єрності для реабілітаційних відділень – унікальне видання для керівників клінік і всіх, хто прагне людиноцентричності наших медзакладів", - повідомила Зеленська.
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