У середу, 14 лютого, перша леді Олена Зеленська розпочала візит до Тернопільської області, присвячений упровадженню безбар’єрності на місцевому рівні.

Вона разом з очільником МОЗ Віктором Ляшком відвідала Тернопільську обласну клінічну психоневрологічну лікарню.

Про це йдеться у повідомленні першої леді у Telegram.

"Доступність простору тут – життєва необхідність для пацієнтів, які відновлюються після інсультів і важких травм. Тож у лікарні презентували посібник з безбар’єрності для реабілітаційних відділень – унікальне видання для керівників клінік і всіх, хто прагне людиноцентричності наших медзакладів", - повідомила Зеленська.