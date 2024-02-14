Зеленський доручив створити комплексну систему протидії російським розвідувальним дронам (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядом, військовими та ОПК щодо протидії російським розвідувальних дронів. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Орлан" або ZALA над лінією фронту - це очі для російської артилерії та ударних БПЛА.
В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження.
Дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах.
Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, - життя наших воїнів", - написав президент.
"Орлан-10" - багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для розвідки.ю Російська армія прийняла йогно на озброєння у 2013 році. Ціна одного "Орлана-10" - від $87 тис, повідомляв британський Королівський інститут оборонних досліджень.
ZALA Aero Group - російська компанія, що розробці та в виробництві БПЛА. Виробляє зокрема і сумнозвісні "Ланцети".
З кінця 2022 року посія використовує комбінацію з двох безпілотників власного виробництва - "Орлан-10" (розвідувальний) і "Ланцет" (ударний) - для знищення всього від дорогих артилерійських систем до бойових літаків і танків.
Нагадаємо, 6 лютого Зеленський доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.
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