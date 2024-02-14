Мюнхенська конференція з безпеки: фракцію "Європейська Солідарність" представить Олексій Гончаренко [ Редагувати ]
Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України, для участі у Мюнхенській конференції з безпеки сформована парламентська делегація, до складу якої паритетно входять представники як парламентської більшості, так й опозиційних фракцій.
Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.
Там зазначили, що фракцію "Європейська Солідарність" у парламентській делегації представляє народний депутат України Олексій Гончаренко.
Заяви представників фракції "Європейська Солідарність" щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними, - йдеться у повідомленні.
У Верховній Раді також прокоментували інформацію щодо участі народного депутата України Петра Порошенка в інших, "проголошених" ним зустрічах із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС тощо.
Заяв і відповідних документів, що підтверджують зазначені вище зустрічі ані від народного депутата П. Порошенка, ані від міжнародних лідерів до Верховної Ради України не надходило, - повідомляють у Верховній Раді.
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