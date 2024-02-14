Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України, для участі у Мюнхенській конференції з безпеки сформована парламентська делегація, до складу якої паритетно входять представники як парламентської більшості, так й опозиційних фракцій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Там зазначили, що фракцію "Європейська Солідарність" у парламентській делегації представляє народний депутат України Олексій Гончаренко.

Заяви представників фракції "Європейська Солідарність" щодо неучасті їхньої фракції у Мюнхенській конференції з безпеки є маніпулятивними, - йдеться у повідомленні.

У Верховній Раді також прокоментували інформацію щодо участі народного депутата України Петра Порошенка в інших, "проголошених" ним зустрічах із керівництвом Європейського Союзу, із шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС тощо.