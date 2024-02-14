У середу, 14 лютого, відбулося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" - цього разу воно проходило онлайн.

Міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook підбив підсумки засідання.

ППО. Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство, - написав він.

Також Умєров зазначив, що питання артилерійських снарядів і систем - на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво.

F16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство, - зазначив міністр оборони.

За його словами, 20 країн приєдналися до розмінування України.