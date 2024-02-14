19-те засідання Контактної групи з питань оборони України: Умєров підбив підсумки [ Редагувати ]
У середу, 14 лютого, відбулося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" - цього разу воно проходило онлайн.
Міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook підбив підсумки засідання.
ППО. Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство, - написав він.
Також Умєров зазначив, що питання артилерійських снарядів і систем - на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво.
F16. Йдемо за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами. Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Вдячний Латвії за лідерство, - зазначив міністр оборони.
За його словами, 20 країн приєдналися до розмінування України.
Окрема подяка Сполученим Штатам та Міністру оборони Ллойду Остіну, який головував на засіданні.
Підтримка партнерів є. Працюємо, щоб вибити росіян з наших територій — як на землі, так і в морі і на небі, - резюмував міністр.
по темі
Країни ЄС повинні розробити військові бюджети, що гарантують їхню здатність протистояти потенційній загрозі з боку росії
Трамп заявив, що війна між Україною та росією має бути припинена,
В Естонії почали відкрито обговорювати підготовку до можливої війни, яка може загрожувати країні через декілька років
Міністр оборони України Рустем Умєров представив Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО має підготуватися до протистояння з росією, яке може тривати десятиліттями