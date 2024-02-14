Зеленський прокоментував знищення російського корабля "Цезар Куніков" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні висловив подяку Збройним силам України за очищення Чорного моря, зокрема за потоплення російського десантного корабля "Цезар Куніков".
Відеозвернення було опубліковане у Мережі.
Дякую Збройним Силам України, дякую воїнам ГУР – групі 13 9-го департаменту. Сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі і ще мотивації нашим людям. Це важливо, - йдеться у зверненні.
Зеленський підкреслив, що Україна буде поступово очищати Чорне море від російських терористичних об'єктів.
Нагадаємо, у середу, 14 лютого, російські окупанти визнали факт того, що великий десантний корабель "Цезар Куніков" зазнав потоплення.
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