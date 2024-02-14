У середу, 14 лютого, відбулося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" - цього разу воно відбувалося онлайн.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на зустрічі були повідомлення про підтримку України у всіх сферах.

Особливо варто відмітити підтримку по наданню далекобійних ракет нашої ППО та ракет для протикорабельної оборони, для протикорабельних ракетних комплексів, - сказав він.

За його словами, питання по F-16 вже вирішено.

На зустрічі були подробиці, але вони стосувалися технічних питань: передачі, готовності до обслуговування цих літаків і так далі. Це буде скоро. Майже фінальний етап. Сподіваюсь, що вони будуть саме весною, - відповів Буданов.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що у зустрічі взяли участь понад 50 країн, які озвучили свою допомогу.