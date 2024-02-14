Космічний телескоп Hubble американської агенції NASA виявив дуже яскраву й кольорову область активного зореутворення зірки IRAS 16562-3959 в межах Чумацького Шляху у сузір'ї Скорпіона, що віддалена приблизно на 5 900 світлових років від Землі.

Зображення було отримане за допомогою ширококутної камери телескопа Wide Field Camera 3 (WFC 3). У центрі зображення IRAS 16562-3959 розташована масивна зірка, маса якої близько в 30 разів перевищує масу нашого Сонця.

Насиченість кольорів зображення досягнута за допомогою чотирьох окремих фільтрів для збору даних. Ці фільтри є тонкими шматочками матеріалу, які пропускають світлові хвилі лише певної довжини. Їх можна розмістити перед чутливою до світла частиною телескопа, щоб контролювати, які хвилі світла збирає телескоп під час кожного спостереження.

Нагадаємо, американське космічне агентство NASA опублікувало останнє фото з марсохода Perseverance, на якому видно тінь від марсольота Ingenuity, який вийшов з ладу 18 січня. За планом марсохід рухається від літального апарату.