Російський десантний корабель "Цезар Куніков" віз вантаж з Новоросійська в Севастополь. Про це заявив очільник ГУР Крилило Буданов.

За його словами, корабель був завантажений і на переході був знищений п'ятьма безпілотними MAGURA V5.

Нагадаємо, у Чорному морі вранці 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель"Цезар Куніков".

"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.