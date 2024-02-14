"Цезар Куніков" віз вантаж з Новоросійська в Севастополь - Буданов [ Редагувати ]
Російський десантний корабель "Цезар Куніков" віз вантаж з Новоросійська в Севастополь. Про це заявив очільник ГУР Крилило Буданов.
За його словами, корабель був завантажений і на переході був знищений п'ятьма безпілотними MAGURA V5.
Нагадаємо, у Чорному морі вранці 14 лютого ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель"Цезар Куніков".
"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.
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