Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер розмістив розвідувальну інформацію, що стосується "серйозної загрози національній безпеці", для всіх членів Конгресу.

Про це повідомляє CNN.

За даними джерел, ця загроза пов'язана з росією.

Тернер надіслав лист до Конгресу, у якому вказав, що це термінове питання стосується "дестабілізуючого іноземного військового потенціалу". Одне з джерел, яке мало доступ до розвідданних, зазначило, що справжня загроза стосується російського військового потенціалу, що викликає серйозні обурення.

Тернер закликав президента Джо Байдена розкрити всю інформацію, що стосується цієї загрози, іншим законодавцям.

Нагадаємо, США після контактів з посередниками відкинули пропозицію росії про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну.