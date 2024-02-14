Пєсков зробив заяву про тривалість війни в Україні [ Редагувати ]
У середу, 14 лютого, прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що "спеціальна військова операція" в Україні може тривати довше, ніж планувалося, і бойові дії не завершаться цього року.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Він пояснив цю затяжність тим, що війна спочатку почалася проти України, але потім "набрала форми війни проти колективного Заходу".
Це війна, коли країни колективного Заходу на чолі зі США безпосередньо залучені до конфлікту, - заявив Пєсков.
Пєсков сказав, що втручання Заходу призвело до того, що “операція [тобто війна в Україні] йтиме трохи довше”, але не завершиться до того моменту, поки “всі поставлені завдання не будуть досягнуті".
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