У Києві пролунали вибухи [ Редагувати ]
У Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє в Telegram мер столиці Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!", - написав міський голова.
На вибухи у столиці відреагувала посол США Бріджит Брінк. Вона зазначила в Twitter (X), що повітряні тривоги сьогодні з 5:00 ранку в Києві та по всій Україні.
"Вже о 6:15 було чутно, як у столиці працює протиповітряна оборона – дякую вам, відважні захисники! Ще одне наголошення на нагальній необхідності надання підтримки Україні вже зараз", - написала вона.
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