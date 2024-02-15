У Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє в Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Не покидайте укриттів!", - написав міський голова.

На вибухи у столиці відреагувала посол США Бріджит Брінк. Вона зазначила в Twitter (X), що повітряні тривоги сьогодні з 5:00 ранку в Києві та по всій Україні.

"Вже о 6:15 було чутно, як у столиці працює протиповітряна оборона – дякую вам, відважні захисники! Ще одне наголошення на нагальній необхідності надання підтримки Україні вже зараз", - написала вона.