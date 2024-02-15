Зранку 15 лютого росія завдає комбінованого ракетного удару по Україні. Зранку вибухи чути у Києві і Дніпрі, ракети досягли західних областей, гучно від вибухів Львові - є руйнування. У Запоріжжі також є влучання. Докладніше про ситуацію у містах України - в нашому матеріалі.

Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Крім того, у Запоріжжі також прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.

"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя". - розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Очільник адміністрації зазначив, що одну людину було поранено, при цьому "інформація щодо інших постраждалих уточнюється".

Також вибухи пролунали у Львові. Попередньо, у кількох будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Інформації про потерпілих поки немає - повідомляє мер міста Андрій Садовий.

Вибухи у Хмельницькій області також пролунали приблизно о пів на сьому ранку. Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку Хмельницької області.

Крім того, вибухи було чутно і в столиці.