Удар рф по Києву: усі ракети збиті ППО, руйнувань і жертв немає [ Редагувати ]
Усі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву, були збиті силами та засобами протиповітряної оборони сьогодні вранці, 15 лютого. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.
Чиновник зазначив, що у столиці жертв та руйнувань не зафіксовано.
За його словами, ракетний удар російських загарбників був комбінований.
"Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків", - каже Попко.
Він додав, що повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години.
"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил), - йдеться в заяві начальника КМВА.
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