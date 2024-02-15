Погода в Україні 15 лютого: де пройдуть дощі [ Редагувати ]
В Україні сьогодні, 15 лютого, буде тепло, але холодніше, ніж днем раніше. Виною тому дощі, подекуди зі снігом, і пориви вітру.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"В Україні 15 лютого очікується свіжа, але не надто холодна погода з денною температурою повітря +2...+7 градусів, на півдні +6...+11 градусів", - розповіла вона.
Дощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні.
"При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", - додала Діденко.
Вітер переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 м/с.
У Києві 15 лютого місцями незначні опади, вдень +2...+4 градуси.
Надалі, як констатувала синоптик, погода відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло.
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