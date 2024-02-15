В Україні сьогодні, 15 лютого, буде тепло, але холодніше, ніж днем раніше. Виною тому дощі, подекуди зі снігом, і пориви вітру.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"В Україні 15 лютого очікується свіжа, але не надто холодна погода з денною температурою повітря +2...+7 градусів, на півдні +6...+11 градусів", - розповіла вона.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть у центральних областях, подекуди на півночі та півдні.

"При зниженні температури повітря ввечері можливий мокрий сніг. У західних областях та в східній частині України опадів не передбачається", - додала Діденко.

Вітер переважно східного напрямку, у східних областях та на півдні можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві 15 лютого місцями незначні опади, вдень +2...+4 градуси.

Надалі, як констатувала синоптик, погода відповідатиме сезону: вночі близько нуля або невеликі "мінуси", вдень або свіжо або помірно тепло.