Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла [ Редагувати ]
У Запоріжжі російські ракети вразили інфраструктурний об'єкт. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
Про це повідомив в Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
За його словами, внаслідок ранкової атаки росіян, обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини.
"Ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі). На місцях вже працюють відповідні служби", - додав він.
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