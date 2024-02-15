Удар по Харківській області 14 лютого: кількість жертв збільшилася [ Редагувати ]
Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Великому Бурлуку Харківської області збільшилася. З-під завалів дістали тіло жінки.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.
Таким чином внаслідок ракетної атаки кількість загиблих виросла до трьох. Поранення отримали п'ятеро осіб.
На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.
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