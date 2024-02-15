Українські перевізники сьогодні, 15 лютого, розпочнуть акцію протесту з українського боку неподалік пункту пропуску "Ягодин", що на Волині. Про це "Подробицям" розповів керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко.

Вранці далекобійники зібралися біля Луцька. Далі попрямують у бік польського кордону. Учасники акції зазначають, що хочуть у такий спосіб підтримати своїх колег, які через блокаду застрягли у Польщі.

Відтак, не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ".