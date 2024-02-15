В ніч на 15 лютого російські загарбники в черговий раз атакували Україну. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет з 26, які були запущені росіянами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Уночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування - "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів, а саме:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

шість балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область);

дві крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ, РФ);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької області, Курська область, РФ);

дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).

Так, Сили та засоби Повітряних сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів. Зокрема:

вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

дві крилаті ракети "Калібр";

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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