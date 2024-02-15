Під час масованого обстрілу російськими окупантами території України 15 лютого Київська область була атакована ракетами. Хоча в регіоні працювала ППО, без пошкоджень не обійшлося.

Васлідок обстрілів у Бучанській громаді, пошкоджено пʼять приватних житлових будинків. Про це повідомив у Telegram міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Найголовніше - обійшлося без жертв, на щастя", - констатував він.