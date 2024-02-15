Величезна вирва: мер Бучі показав наслідки атаки росіян 15 лютого [ Редагувати ]
Під час масованого обстрілу російськими окупантами території України 15 лютого Київська область була атакована ракетами. Хоча в регіоні працювала ППО, без пошкоджень не обійшлося.
Васлідок обстрілів у Бучанській громаді, пошкоджено пʼять приватних житлових будинків. Про це повідомив у Telegram міський голова Бучі Анатолій Федорук.
"Через падіння уламків вибиті вікна, пошкоджений дах. Найголовніше - обійшлося без жертв, на щастя", - констатував він.
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